Знаменитости 03 февраля 2023, 18:40 Умер рэпер Yung Trappa Рэпер Yung Trappa умер в Санкт-Петербурге в 27 лет

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Российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) скончался в возрасте 27 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тело музыканта обнаружили в квартире дома на Дровяной улице. Среди причин смерти называют передозировку наркотиками. При жизни рэпер накопил долги, которые теперь пытаются погасить его родственники.

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В ноябре 2021 года рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца. Против него возбудили дела об изнасиловании и сексуальном домогательстве.

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В полицию обратилась студентка первого курса одного из петербургских вузов. Кроме того, пострадала и подруга девушки. Музыкант заявил тогда, что его оклеветали, но секса по обоюдному согласию со студенткой не отрицал.

Ранее рэпер уже был судим за торговлю наркотиками.

Музыкальный критик Павел Рудченко призвал запретить песни Yung Trарра.