Умер рэпер Shock G из группы Digital Underground

В пятницу стало известно о смерти американского рэпера Shock G (Грегори Джейкобс). Он умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на его отца Эдварда Рэйкера.

По его словам, тело музыканта было обнаружено в номере одного из отелей в городе Тампа, штат Флорида. Пока причина смерти не раскрывается.

Грегори Джейкобс был лидером хип-хоп-группы Digital Underground. Он основал ее вместе с Chopmaster J и Kenny-K в 1987 году. Состав коллектива менялся огромное количество раз. До 2008 года в нем успели выступить около 40 музыкантов. Одним из самых ярких участников был Тупак Шакур. Его карьера была запущена как раз благодаря этой группе. Первый трек с участием Тупака назывался Same Song.

Тем не менее рэпер Shock G добился значительных успехов в качестве сольного исполнителя и музыкального продюсера. Он принял участие в записи второго сингла Тупака I Get Around и спродюсировал его дебютный альбом 2Pacalypse Now.

В начале апреля умер американский рэпер DMX. Ему было 50 лет. Незадолго до этого он был госпитализирован с подозрением на передозировку наркотиками.