Умер работавший со Скорсезе гитарист Робертсон

Канадский гитарист и певец Робби Робертсон умер на 81-году жизни. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на представителя артиста.

По данным менеджера звезды, Робертсон скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. В момент смерти рядом с мужчиной были его родственники и близкие.

При жизни артист долго сотрудничал с режиссером Мартином Скорсезе и певцом Бобом Диланом. Больше всего музыкант известен песнями, написанными для музыкального состава The Band. Он сочинил известные треки The Weight, The Night They Drove Old Dixie Down, Up on Cripple Creek и другие.

Начиная с 1980 года Робертсон вел деятельность композитора и продюсера для фильмов. В его репертуаре есть такие популярные картины, как «Король комедии» (The King of Comedy, 1982), «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980), «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, 2013) и «Остров проклятых» (The King of Comedy, 1982).