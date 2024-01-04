Знаменитости 04 января 2024, 21:08 Умер работавший с Высоцким актер Юрий Медведев РИА «Новости»

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В возрасте 82 года ушел из жизни актер театра, кино и цирка Юрий Медведев. Он работал вместе с Владимиром Высоцким, снимался в кино, играл в Театре на Таганке и даже выступал в Цирке дю Солей. О смерти артиста сообщил портал «Кино-театр».

Юрий Медведев родился 31 октября 1941 года. Он отучился на клоуна в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, окончил высшие режиссерские курсы ГИТИС. В 1964 году одновременно с Владимиром Высоцким пришел в Театр на Таганке.

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Театральной зарплаты молодым актерам не хватало, так что Медведев вместе Высоцким, Смеховым, Золотухиным и другими коллегами устраивали дополнительные концерты. Вместе с Высоцким и Золотухиным Медведев также снялся в фильме «Единственная». Кроме того, он сыграл в картинах «Мистерия-Буфф» и «Семейное счастье».

После перестройки актер переехал в США. Там в первое время работал таксистом, но позже устроился в знаменитый Цирк дю Солей, с которым гастролировал по всему миру. После окончания цирковой карьеры он вместе с женой жил в городе Карлсбаде в Калифорнии.