Умер призер Олимпиады 1980 года Владимир Долгов

Бронзовый призер Олимпиады 1980 года по плаванию Владимир Долгов скончался. Мужчине был 61 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания.

Смерть мужчины наступила 10 января. В течение последних лет жизни он боролся с тяжелой болезнью. Мужчина являлся учеником харьковской школы плавания «Динамо», а также забрал бронзу на Олимпиаде-80. Кроме того, погибший являлся кавалером ордена Дружбы народов.