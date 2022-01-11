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    11 января 2022, 22:44

    Умер призер Олимпиады 1980 года Владимир Долгов

    Арина Бобкова

    Бронзовый призер Олимпиады 1980 года по плаванию Владимир Долгов скончался. Мужчине был 61 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания.

    Смерть мужчины наступила 10 января. В течение последних лет жизни он боролся с тяжелой болезнью. Мужчина являлся учеником харьковской школы плавания «Динамо», а также забрал бронзу на Олимпиаде-80. Кроме того, погибший являлся кавалером ордена Дружбы народов.