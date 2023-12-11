Знаменитости 11 декабря 2023, 01:03 Умер постановщик первой марийской оперы «Акпатыр» Сергей Иванов Советский актер и режиссер Сергей Иванов скончался на 94-м году жизни Freepik

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Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель, драматург и артист дубляжа Сергей Иванов скончался на 94-м году жизни в субботу, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Марийского театра имени Шкетана.

Коллеги Сергея Иванова отметили, что именно при нем заложили традицию летних гастролей в районы компактного проживания марийского населения на Урале, в Башкирии и в Свердловской области.

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Он проработал в театре с 1956 по 1974 год, 16 лет из которых занимал должность главного режиссера. В 1963-м Иванов осуществил постановку первой национальной оперы — «Акпатыр» Эрика Сапаева.

Актер сыграл ряд драматических ролей в нескольких спектаклях, озвучил более 150 ролей при дублировании художественных фильмов на марийский язык, а также преподавал.

В 1963 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, а в 1969 году назвали заслуженным деятелем искусств РСФСР.

«Имя Сергея Ивановича Иванова написано большими буквами и навсегда останется в истории марийского театрального искусства как высокопрофессионального, талантливого, требовательного режиссера», — заключили в публикации театра его бывшие коллеги.