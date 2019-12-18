Умер популярный блогер-зэк Мопс дядя Пес

Сергей Новик, который был в блогосфере известен как Мопс дядя Пес, скончался на 47-м году жизни. О смерти блогера-зэка сообщили во время стрима на его YouTube-канале.

Администраторы канала после стрима подтвердили информацию о смерти блогера, оставив комментарий под одним из видео.

«Только что Господь упокоил душу раба Божьего Сергея Новика. Только что», — написано в закрепленном комментарии.

Он появился под видеороликом с названием «Последнее видео Мопса… или, Мопс, живи, ты сможешь!». По кадрам можно сделать вывод, что Андрей Щадило, напарник и приятель Новика, приехал к нему в гости. На видео хорошо видно, что блогер чувствует себя очень плохо, ему трудно готовить. Во время разговора, Щадило упрекнул друга в чрезмерном пристрастии к алкоголю и наркотическим средствам. Становится ясно, что у Мопса двусторонняя пневмония. Он сам говорит, что у него «нет легких».

Смерть наступила 17 декабря около 18:00 по московскому времени. 27 из своих 46 лет Сергей Новик провел в тюрьмах. Он был подвержен наркотической зависимости. Ролики на его YouTube-канале были весьма популярны: 95 миллионов просмотров при 452 тысячах подписчиков.