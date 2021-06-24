Умер писатель и историк арабских стран Роберт Ланда

Умер писатель Роберт Ланда, который был одногруппником бывшего главы МИД Евгения Примакова. Об этом написал сайт kp.ru.

Мужчина скончался несколько дней назад в своей квартире на западе Москвы. Ему было 90 лет. Последние минуты рядом с писателем провела его жена Валентина Ивановна.

Роберт Ланда посвятил всю жизнь изучению истории и культуры арабских стран. В 1953 году он окончил арабское отделение Московского института востоковедения, где учился вместе с Примаковым.

После защиты докторской Ланда преподавал на историческом факультете Московского педагогического государственного университета (МПГУ), в Восточном университете и МГУ. Он стал крупнейшим российским специалистом по истории арабских стран, опубликовал почти 320 научных работ и 21 книгу. Ланда издавал учебники и художественные произведения, одно из них — роман «Туз. Любовь и смерть в смутное время».

В 1990-х писатель заинтересовался историей российского ислама, одноименная книга вышла в 1995-м и положила начало подобным исследованиям в России.