Умер пианист Владимир Сканави

Скончался известный пианист, профессор Московской консерватории Владимир Сканави. Музыканта нашли мертвым в его квартире, сообщило РИА ФАН.

Сканави родился в Москве, окончил фортепианный факультет Московской консерватории. Во время учебы играл в нескольких ансамблях в стенах консерватории. После обучения продолжил выступать, сотрудничал со многими знаменитыми музыкантами.

В частности, много работал с известным скрипачом Олегом Каганом, в дуэте они исполняли все сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке. Сканави много гастролировал — как сольно, так и в дуэтах, ездил с гастролями с США, Японию, Австралию, почти во все страны Европы. Выступал в самых известных залах мира: в Большом и Малом залах Московской консерватории, в «Ла Скала» в Милане, в «Гаво» в Париже.

В консерватории с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.

Сканави нашли мертвым в его квартире в Москве. Причины смерти не сообщаются.