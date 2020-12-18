Умер первый каскадер СССР Александр Массарский

Актеру было 93 года.

«Он по праву считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров», — заявили в Союзе кинематографистов.

Каскадер до последнего переписывался со своими друзьями и подписчиками в соцсетях. В интернете он писал скорбные слова в связи со смертями сексолога Льва Щеглова и актера Валентина Гафта. Массарский признался, что заразился коронавирусом, 16 декабря. Спустя два дня он умер.

Александр Массарский создал на киностудии «Ленфильм» отряд каскадеров, которые трудились в кино по всей стране. Он работал над фильмами «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Человек-амфибия», «Тревожное воскресенье», «Стрелы Робин Гуда». Всего в его фильмографии числится более 260 кинолент.

Массарский гордился тем, что слово «каскадер» появилось в советском кино благодаря ему. До этого профессионалов, выполняющих трюки в кино, называли «трюкачами» или «дублерами».

Александр Массарский — заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель награды «золотой пояс дзюдоиста» Федерации дзюдо России. Он также автор более 150 научных работ и патентов на изобретения в разных областях науки и техники. Многие образцы аппаратуры для подводных фото-, кино- и видеосъемок до сих пор выпускаются на заводе ЛОМО в Санкт-Петербурге.