Умер первый чемпион мира по шахматам среди юношей Ивков

Первый победитель чемпионата мира среди юниоров гроссмейстер Борислав Ивков скончался. Ему было 88 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации шахмат.

Информации о том, по какой причине погиб Ивков, не поступало. Свое почетное звание он получил в 1951 году. Ивков был первым, кому удалось стать победителем чемпионата мира среди юниоров до 20 лет. Кроме того, он три раза становился чемпионом Югославии по шахматам, передало ИА НСН.