11 ноября 2022, 23:30
Умер озвучивавший Бэтмена почти 30 лет актер Кевин Конрой
Озвучивавший Бэтмена актер Кевин Конрой скончался в 66 лет
Американский актер Кевин Конрой скончался на 67-м году жизни после непродолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщил портал TMZ.
«Его будет очень не хватать легиону его поклонников по всему миру», — написала в соцсетях коллега актера Дайан Першинг.
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Конрой переехал в Калифорнию в 1980 году и стал работать в театре и на телевидении. Потом он получил роль в сериале «Другой мир» (1964-1999).
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Популярность Конрою принесла озвучка одного из самых популярных персонажей комиксов — Бэтмена. Он был голосом проектов «Бэтмен: Маска Фантазма» (1993), «Бэтмен и Супермен» (1997) и других.
За свою работу актер получил семь наград, среди них — за лучшую мужскую роль за голос супергероя в видеоигре. Голосом Конроя говорили персонажи серии видеоигр Batman Arkham.
В России скончался актер Андрей Стоянов. Предварительной причиной смерти назвали передозировку. Артисту было 48 лет.
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