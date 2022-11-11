Знаменитости 11 ноября 2022, 23:30 Умер озвучивавший Бэтмена почти 30 лет актер Кевин Конрой Озвучивавший Бэтмена актер Кевин Конрой скончался в 66 лет Википедия

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Американский актер Кевин Конрой скончался на 67-м году жизни после непродолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщил портал TMZ.

«Его будет очень не хватать легиону его поклонников по всему миру», — написала в соцсетях коллега актера Дайан Першинг.

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Конрой переехал в Калифорнию в 1980 году и стал работать в театре и на телевидении. Потом он получил роль в сериале «Другой мир» (1964-1999).

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Популярность Конрою принесла озвучка одного из самых популярных персонажей комиксов — Бэтмена. Он был голосом проектов «Бэтмен: Маска Фантазма» (1993), «Бэтмен и Супермен» (1997) и других.

За свою работу актер получил семь наград, среди них — за лучшую мужскую роль за голос супергероя в видеоигре. Голосом Конроя говорили персонажи серии видеоигр Batman Arkham.

В России скончался актер Андрей Стоянов. Предварительной причиной смерти назвали передозировку. Артисту было 48 лет.