13 июля 2020, 18:34
Умер отец солиста группы «Иванушки International»
Близкие простились с отцом Игоря Сорина Владимиром Райбергом. Его похоронили в Москве на Николо-Архангельском кладбище, сообщил сайт kp.ru.
Владимир Райбергу было 83 года. Смерть наступила после продолжительной болезни. Какой именно — не уточняется. Известно, что родственники решили кремировать отца Игоря Сорина.
«Он уходил не один, в кругу друзей и коллег», — сообщается в фан-группе, посвященной творчеству Игоря Сорина.
Таким образом Владимир Райберг пережил своего известного сына на 20 с лишним лет.
Осенью 1998 года Игорь Сорин погиб из-за несчастного случая: солист группы «Иванушки International» выпал с высоты шестого этажа.