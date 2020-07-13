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    13 июля 2020, 18:34

    Умер отец солиста группы «Иванушки International»

    Алена Кудырко

    Близкие простились с отцом Игоря Сорина Владимиром Райбергом. Его похоронили в Москве на Николо-Архангельском кладбище, сообщил сайт kp.ru.

    Владимир Райбергу было 83 года. Смерть наступила после продолжительной болезни. Какой именно — не уточняется. Известно, что родственники решили кремировать отца Игоря Сорина.

    «Он уходил не один, в кругу друзей и коллег», — сообщается в фан-группе, посвященной творчеству Игоря Сорина.

    Таким образом Владимир Райберг пережил своего известного сына на 20 с лишним лет.

    Осенью 1998 года Игорь Сорин погиб из-за несчастного случая: солист группы «Иванушки International» выпал с высоты шестого этажа.