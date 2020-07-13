Умер отец солиста группы «Иванушки International»

Владимир Райбергу было 83 года. Смерть наступила после продолжительной болезни. Какой именно — не уточняется. Известно, что родственники решили кремировать отца Игоря Сорина.

«Он уходил не один, в кругу друзей и коллег», — сообщается в фан-группе, посвященной творчеству Игоря Сорина.

Таким образом Владимир Райберг пережил своего известного сына на 20 с лишним лет.

Осенью 1998 года Игорь Сорин погиб из-за несчастного случая: солист группы «Иванушки International» выпал с высоты шестого этажа.