Умер отец рэпера Баста

«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир», — написал Баста в тексте поста.

Вакуленко-старшему был 61 год. Причину его смерти рэпер не уточнил. В комментариях многие выразили ему соболезнования. В том числе отметились Александр Ревва и Женя Мильковский.