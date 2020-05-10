Умер отец рэпа Андре Харрелл

Музыканту было 59 лет. Он скончался в своем доме в Калифорнии, США.

По данным СМИ, Харрелл умер от острой сердечной недостаточности, из-за которой страдал в последние годы жизни. Эти сведения подтвердила вдова исполнителя.

Смерть продюсера также подтвердил генеральный директор Revolt Media & TV Рома Ханна.

«Все в Revolt скорбят из‑за потери нашего друга, наставника и вице-председателя. Влияние Андре на хип-хоп-культуру и всех нас было неизмеримо и глубоко. Пусть он покоится с миром», — заявил Ханна.

Харрелл родился в 1960 году в Нью-Йорке. Звездный час пришел к нему в 1981-м, когда он начал петь дуэтом в хип-хоп-группе Dr. Jeckyll & Mr. Hyde. Первый хит — композиция Genius Rap. Позже рэпер основал свою продюсерскую компанию Uptown Records.

Под руководством отца рэпа слава пришла к таким музыкантам, как Puff Daddy, Heavy D & The Boyz, Мэри Джей Блайдж, Lost Boyz, The Notorious B.I.G.