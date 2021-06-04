Умер отец Павла Мамаева

Умер отец российского футболиста Павла Мамаева Константин Мамаев. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов, его слова привел Пятый канал.

Мужчина скончался 3 июня.

«Скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. Это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться», — сказал Бушманов.

По словам адвоката, отец спортсмена сильно переживал за сына, из-за чего у него пошатнулось здоровье.

В день смерти отца в Московском городском суде рассмотрели апелляцию Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Футболисты проиграли дело.

Ранее от футболиста ушла супруга Алана, напомнил сайт kp.ru. Она обвинила Мамаева в измене — тот увлекся 32-летней моделью из Испании — и забрала к себе их общую дочь Алису. Разойтись и подать на развод решила Алана. Судебное заседание состоялось 23 апреля.

Алана и Павел Мамаевы поженились в 2013 году. Они воспитывали общую дочь, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым.