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    04 июня 2021, 12:33

    Умер отец Павла Мамаева

    Алена Макаренко

    Умер отец российского футболиста Павла Мамаева Константин Мамаев. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов, его слова привел Пятый канал.

    Умер отец Павла Мамаева

    Мужчина скончался 3 июня.

    «Скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. Это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться», — сказал Бушманов.

    По словам адвоката, отец спортсмена сильно переживал за сына, из-за чего у него пошатнулось здоровье.

    В день смерти отца в Московском городском суде рассмотрели апелляцию Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. Футболисты проиграли дело.

    Ранее от футболиста ушла супруга Алана, напомнил сайт kp.ru. Она обвинила Мамаева в измене — тот увлекся 32-летней моделью из Испании — и забрала к себе их общую дочь Алису. Разойтись и подать на развод решила Алана. Судебное заседание состоялось 23 апреля.

    Алана и Павел Мамаевы поженились в 2013 году. Они воспитывали общую дочь, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым.