Умер отец Насти Каменских

Умер Алексей Жмур — отец певицы и актрисы Насти Каменских. Новостью знаменитость поделилась в Instagram.

Мужчине был 81 год.

Каменских опубликовала видео с отцом, которое записала во время празднования Нового года в кругу семьи. В кадре Настя обнимает отца.

«Я любима пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой!» — подписала она пост.

Певица назвала отца самым добрым, веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным. И попросила его почаще приходить к ней во снах.

Подписчики выразили искренние соболезнования в связи с кончиной Алексея Иосифовича. Они пожелали Насте сил и мужества, чтобы пережить это горе.

На том новогоднем видео мужчина пожелал своей супруге, Лидии Петровне, здоровья и хорошей фигуры, а дочери — быть всегда любимой.