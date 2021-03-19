Умер отец Дианы Арбениной

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на своей странице в Instagram рассказала о кончине отца. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда», — поделилась артистка.

Она посвятила ему песню «Я лечу». По словам Арбениной, любовь и нежность ее самого раннего детства — это ее отец, без которого этой песни не было бы. Подписчики поддержали певицу и пожелали ей сил пережить этот сложный жизненный этап.