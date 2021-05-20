Умер отец актрисы Ольги Кабо

Умер отец российской актрисы Ольги Кабо. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Он скончался в своей квартире на улице Винокурова в Москве. Мужчине было 76 лет. Игорь Кабо умер днем 19 мая.

Причина смерти пока неизвестна.

«Я не буду комментировать эту информацию…» — привело слова артистки РИА ФАН.

Игорь Кабо рано потерял родителей, его вырастила тетя. В 1968 году он и его супруга Аида оканчивали институт, когда у них родилась Ольга. Поэтому первое время будущая актриса прожила в Свердловской области. После Ольга Кабо вернулась к родителям и поступила в московскую школу. Родители артистки работали инженерами, написал News.ru.

В феврале 2021 года Ольга Кабо поздравила отца с днем рождения. Актриса назвала его самым любимым мужчиной.

В октябре 2020-го Ольга Кабо развелась с миллионером Николаем Разгуляевым, с которым прожила почти 11 лет. Пара воспитывает сына Виктора, к рождению которого мужчина, по словам артистки, не был готов.