Умер основатель рок-н-ролла Литл Ричард

Пенниману было 87 лет. Причина смерти не называется.

В последние годы жизни американский певец столкнулся с серьезным проблемами со здоровьем. Он часто и тяжело болел, самостоятельно не передвигался из-за старых переломов, перенес несколько операций.

Литл Ричард называл себя архитектором рок-н-ролла и настоящим королем этого жанра. Артист — один из первых членов Зала славы рок-н-ролла (с 1986 года).

Прославился Литл Ричард благодаря песни Tutti Frutti, вышедшей в 1955-м. Также он известен такими музыкальными композициями, как She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin’. Они стали хитами, их перепевали звезды рок-н-ролла. В 1957 году вышел первый полноценный альбом Пеннимана.

В 1993-м певца признали лауреатом премии «Грэмми» за жизненные достижения.

Кроме того, Литл Ричард прославился еще и благодаря известному в рок-н-ролле возгласу — «авоп-боп-а-лу-моп-а-лоп-бэм-бум!».