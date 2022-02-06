Умер основатель Музея граммофонов Владимир Дерябкин

Умер заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин. Ему было 72 года.

Об этом написала на своей странице в «ВКонтакте» его подруга Елена Романова.

«Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего», — отметила она.

Дерябкин жил в Санкт-Петербурге. Он родился в 1949 году в Ростовской области — в Ленинград будущий народный артист переехал в 16 лет. Там он устроился конюхом в Цирк на Фонтанке, а также стал ходить в школу народного цирка. Через некоторое время Дерябкин начал выступать в цирке в качестве клоуна, проработав там то 1998 года.

Кроме того, Дерябкин известен как создатель Музея граммофонов и фонографов. Этот музей стал единственным в России, а также вошел в число самых крупных во всем мире.