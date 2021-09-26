Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Умер основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. О смерти музыканта сообщил работавшая с ним независимая звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records в своем Twitter.

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», — сказано в сообщении.

Смерть музыканта подтвердил и его близкий друг журналист Крейг Беннетт. В своем Facebook он написал, что Ланкастер умер утром 26 сентября в своем доме Сиднее, где находился в окружении семьи.

Беннетт подчеркнул, что его друг страдал рассеянным склерозом: это тяжелое аутоиммунное заболевание, которое может вызвать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувства равновесия, а также разнообразные проблемы психики. Музыкант упорно боролся с заболеванием и до последнего отказывался прекращать свои выступления на сцене — несмотря на то, что ему было трудно самостоятельно передвигаться.

Группа Status Quo появилась в 1962 году. За время существования группа продала более 110 миллионов копий своих пластинок. Многие альбомы музыкантов стали хитами. Группа продолжает выступать до сих пор, однако Ланкастер ушел из нее в 1985 году — когда решил переехать в Австралию. Несмотря на это, в 2013–2014 годах он участвовал в туре с оригинальным составом Status Quo.