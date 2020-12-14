Умер оперный певец Владимир Кравцов

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушел из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», — говорится в сообщении.

Дата и место прощания будут озвучены позже, уточнили в учреждении.

В юности Кравцов был солдатом. В 18 лет его призвали на фронт. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении Сохачева, Скерневице, Ловича, Быдгоща, форсировании Одера и с боями дошел до Берлина.

Уже после войны карьера певца пошла в гору. Сначала он выступал в качестве артиста хора в Азербайджанском театре оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, параллельно получая музыкальное образование. В 1958 году Кравцов пришел в Кировский театр. До этого ему удалось несколько сезонов поработать в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В начале октября скончался оперный певец и народный артист СССР Владислав Пьявко. Его не стало на 80-м году жизни.