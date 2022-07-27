Умер оперный певец Мариинского театра Юрий Марусин

Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин. Мужчине было 76 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

За время своей карьеры Марусин прошел стажировку в «Ла Скале». При этом он успел поработать шахтером и отслужить в армии. Диплом консерватории Марусин он получил в 1975 году.

Ранее умерла бывшая солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих. Ее не стало на 82-м году жизни. Свою должность она занимала в период с 1976 по 1990 годы.