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    27 июля 2022, 18:25

    Умер оперный певец Мариинского театра Юрий Марусин

    Арина Бобкова

    Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин. Мужчине было 76 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

    За время своей карьеры Марусин прошел стажировку в «Ла Скале». При этом он успел поработать шахтером и отслужить в армии. Диплом консерватории Марусин он получил в 1975 году.

    Ранее умерла бывшая солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих. Ее не стало на 82-м году жизни. Свою должность она занимала в период с 1976 по 1990 годы.