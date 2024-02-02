Знаменитости 02 февраля 2024, 12:50 Умер оператор франшизы «Последний богатырь» Капинос Скончался оператор франшизы «Последний богатырь» и «Кухня» Павел Капинос РИА «Новости»

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Оператор фильмов «Последний богатырь» и сериала «Кухня» Павел Капинос скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила в своем Telegram-канале режиссер Анна Меликян.

«У Паши остановилось сердце. В 48 лет.<…> Соболезнования Пашиной жене и детям», — написала она.

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Оператор скончался в четверг, 1 февраля. Меликян опубликовала подборку снимков с Капиносом со съемок фильма «8». Она назвала Павла одним из лучших операторов в России. По ее словам, Капинос был невероятно одаренным профессионалом.

«Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки, байки, постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — отметила режиссер.

Она уточнила, что в плане фильмов ей удалось поработать с Капиносом только над созданием картины «8», но также они снимали много рекламы. Режиссер призвала людей беречь друг друга.

Информация о смерти оператора появилась на сайте «Кино-театр.ру». На счету Капиноса 24 работы в 23 проектах. Он выступил в качестве оператора в таких проектах, как «Последний богатырь», «Кухня», «Беспринципные», «Духless 2» и других.