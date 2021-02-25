Умер один из создателей мультфильмов о «Винни-Пухе»

Художник-постановщик советских мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался на 87-м году жизни. Причиной смерти Зуйкова стал коронавирус, сообщил ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Зуйков был одним из последних выдающихся советских художников, сказал шеф-редактор киностудии.

Владимир Зуйков окончил Московский городской педагогический институт имени Потемкина. С 1967 года трудился художником-постановщиком на «Союзмультфильме». Его дебютной работой стал «Фильм, фильм, фильм», он принял участие в создании мультфильмов про Винни-Пуха и еще десятков работ, среди которых «Халиф-аист», «Икар и мудрецы», «Кот, который умел петь», «Девочка и медведь», «Про деда, бабу и курочку Рябу» и многие другие, сообщил RT.

Накануне в возрасте 86 лет умер российский киновед, драматург и публицист Даль Орлов. Причина смерти не сообщалась, но было указано, что она не связана с коронавирусом. Орлов с 1980 по 1986 год вместе с Эльдаром Рязановым вел телепередачу «Кинопанорама».