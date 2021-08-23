Умер один из пионеров рок-н-ролла Дон Эверли

В США умер участник легендарной группы The Everly Brothers Дон Эверли. Ему было 84 года.

Музыкант умер в Нашвилле, причину смерти не сообщили. О его кончине стало известно из Instagram-аккаунта дуэта The Everly Brothers.

Группа The Everly Brothers была одной из первых, внесенных в Зал славы рок-н-ролла, вместе с Элвисом Пресли и Чаком Берри. Их музыка повлияла на многих исполнителей, например на The Beatles и Боба Дилана.

Исаак Дональд Эверли и его брат родились 1 февраля 1937 года в Брауни, штат Кентукки. В детстве они увлекались музыкой кантри. Они впервые попали в эфир в школьном возрасте, пели вместе со своими родителями, выступающими в стиле кантри, на радиошоу своего отца в 1945 году. Славу им принесла песня Bye Bye Love.

Его брат Фил, с которым он выступал, умер в 2014 году от хронической обструктивной болезни легких на 74-м году жизни.