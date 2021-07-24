Умер один из основателей «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер, организатор концертов и один из основателей группы «Ласковый май» Алексей Мускатин скончался на 60-м году жизни. Информация об этом появилась в его Instagram.

«Алексея больше с нами нет… Покойся с миром», — говорится в последней записи.

Последнее время Мускатин находился в больнице. Он публиковал записи из больницы, рассказывая о своем лечении. Видео, на котором он рассказывает о процессе трансплантации, он опубликовал 16 июля. Музыкант рассказал, что процессе занял пять часов. Подробностей он не привел.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин у себя в Instagram написал, что Мускатину пытались помочь все артисты, но болезнь оказалась сильнее.

«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа „Ласковый май“. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил он.

По его мнению, Мускатин был одним из лучших его коллег. Точную причину смерти продюсера не называется.