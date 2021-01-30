Умер один из основателей группы The Animals Хилтон Валентайн

Причина смерти музыканта пока неизвестна.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — говорится в заявлении.

Хилтон Валентайн играл в группе вплоть до 1966 года. С участием Валентайна The Animals успела выпустить три студийных альбома: дебютный The Animals, второй Animal Tracks и Animalisms. Его имя, наряду с другими участниками оригинального состава группы, было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.

В конце декабря умер французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг. Ему было 90 лет. Он писал музыку для многих французских фильмов, ставших классикой.