Умер один из основателей группы Nazareth Дэн Маккаферт | 360°

08 ноября 2022, 22:34
Умер один из основателей группы Nazareth Дэн Маккаферт
Основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет
Основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался на 77 году жизни. Причины его ухода из жизни пока неизвестны, сообщило издание The Sun.
Известием о смерти Маккаферти поделился бывший коллега по группе Пит Эгнью в социальных сетях.
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«Мэриэнн и семья потеряли любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили», — написал музыкант.
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Маккаферти родился в Шотландии. В 1968 году он вместе с басистом Питером Эгнью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дарреллом Суитом основал группу Nazareth.
Самый известный альбом Hair Of The Dog музыканты выпустили в 1975 году, он разошелся по всему миру тиражом в два миллиона копий.
Дэн Маккафферти завершил гастроли в 2013 году из-за серьезных проблем со здоровьем. Рок-музыкант страдал хронической обструктивной болезнью легких.
Ранее стало известно о смерти создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Композитор умер в Оренбурге, ему было 58 лет.
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