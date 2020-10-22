Умер научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди

Канадско-американский иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди умер в возрасте 92 лет. По предварительным данным, причиной стал почтенный возраст.

Информация об этом появилась на сайте AP. Карьеру фокусника Рэнди начал в 1946. Самые популярные его трюки — вызволение себя из гроба или смирительной рубашки. Тогда иллюзиониста от коллег отличал трезвый взгляд на фокусы и честность. Он всегда говорил, что в его действиях не участвует магия или потусторонние силы.

С 1970-го года он и вовсе начал активно разоблачать информацию о паранормальных явлениях и экстрасенсорных способностях. Через 26 лет Джеймс Рэнди основал образовательный фонд имени себя. Через который он поддерживал программы, формирующие у молодых людей научное мировоззрение. Также иллюзионист издавал просветительскую литературу.

Именно через этот фонд Рэнди объявили крупное вознаграждение в размере одного миллиона долларов тому, кто докажет свои паранормальные способности в условиях научного эксперимента. На дворе уже 2020 год, а премия так никому и не досталась.