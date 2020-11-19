Умер народный художник России Сергей Бархин

Ему было 82 года.

«Сергей Михайлович Бархин скончался», — сказали в театре.

Причина смерти не называется. Также пока неизвестны место и время прощания.

Сергей Бархин родился в 1938 году в Москве, в семье архитекторов. В 1962-м он окончил Архитектурный институт. Художник работал оформителем и иллюстратором книг в издательстве «Искусство», был рабочим в золотоискательской научной экспедиции на Северном Алтае. С 1968 по 1983 год он ездил по Советскому Союзу. За это время провел почти 450 ночей в поездах и создал около 80 декораций к спектаклям в провинции.

С 1995 по 2000 год Бархин служил художественным руководителем — сценографом в Большом театре. В его обязанности входили премьеры опер и балетов, поездки в разные страны. А еще художник сотрудничал с Театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, московским ТЮЗом.

В 1987 году Бархин получил в Амстердаме бумажную архитектурную премию. Он обладатель множества театральных премий, а также государственных, национальных, московских, бумажных архитектурных премий, в том числе двух Государственных премий России, премии «Триумф». В 1992 году художник основал кафедру сценографии в Академии театрального искусства (ГИТИС) и руководил ей до 2008-го. Участвовал в открытии ресторана «Восемьсот двенадцатый год», за что ему присвоили премию «Архип».

В 2006 году Бархин выпустил в свет в своем издательстве «Близнецы» книгу эссе и воспоминаний «Ламповая копоть» с множеством иллюстраций. Она завоевала приз на ежегодном конкурсе — «Лучшая книга по искусству». А в 2009-м вместе с дочерью Анной Бархиной издал сборник сочинений и рисунков Тонино Гуэрра «Лора переводит Тонино».