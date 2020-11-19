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    19 ноября 2020, 12:16

    Умер народный художник России Сергей Бархин

    Алена Макаренко

    Умер Сергей Бархин — советский и российский сценограф, народный художник России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Московский академический театр имени В. Маяковского.
    Умер народный художник России Сергей Бархин

    Ему было 82 года.

    «Сергей Михайлович Бархин скончался», — сказали в театре.

    Причина смерти не называется. Также пока неизвестны место и время прощания.

    Сергей Бархин родился в 1938 году в Москве, в семье архитекторов. В 1962-м он окончил Архитектурный институт. Художник работал оформителем и иллюстратором книг в издательстве «Искусство», был рабочим в золотоискательской научной экспедиции на Северном Алтае. С 1968 по 1983 год он ездил по Советскому Союзу. За это время провел почти 450 ночей в поездах и создал около 80 декораций к спектаклям в провинции.

    С 1995 по 2000 год Бархин служил художественным руководителем — сценографом в Большом театре. В его обязанности входили премьеры опер и балетов, поездки в разные страны. А еще художник сотрудничал с Театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, московским ТЮЗом.

    В 1987 году Бархин получил в Амстердаме бумажную архитектурную премию. Он обладатель множества театральных премий, а также государственных, национальных, московских, бумажных архитектурных премий, в том числе двух Государственных премий России, премии «Триумф». В 1992 году художник основал кафедру сценографии в Академии театрального искусства (ГИТИС) и руководил ей до 2008-го. Участвовал в открытии ресторана «Восемьсот двенадцатый год», за что ему присвоили премию «Архип».

    В 2006 году Бархин выпустил в свет в своем издательстве «Близнецы» книгу эссе и воспоминаний «Ламповая копоть» с множеством иллюстраций. Она завоевала приз на ежегодном конкурсе — «Лучшая книга по искусству». А в 2009-м вместе с дочерью Анной Бархиной издал сборник сочинений и рисунков Тонино Гуэрра «Лора переводит Тонино».