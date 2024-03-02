Знаменитости 02 марта 2024, 21:40 Умер народный артист России Валерий Ивченко РИА «Новости»

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Актер Валерий Ивченко умер в Санкт-Петербурге, ему было 84 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Валерий Михайлович Ивченко скончался 2 марта», — уточнили в сообщении.

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Валерий Ивченко родился в городе Купянске Харьковской области. В 1978 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

До 1983 года он жил на Украине и играл на сцене Киевского драматического театра имени Ивана Франко, а потом его пригласили в труппу БДТ. Последней ролью Ивченко стала работа в моноспектакле «Кроткая» по повести Федора Достоевского.

Российские зрители также могли видеть Валерия Ивченко в таких фильмах, как «Замри, умри, воскресни», «Сирано де Бержерак», сериалах «Крот 2» и «Брежнев» и других.