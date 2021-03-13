Умер народный артист России Стахан Рахимов

В субботу стало известно о смерти эстрадного певца и народного артиста России Стахана Рахимова. Ему было 83 года. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал представитель «Москонцерта» Валерий Корн.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный замечательный дуэт уже в другом измерении», — написал он.

Рахимов был женат на советской певице Алле Иошпе. Он умерла 40 дней назад в возрасте 83 лет. Причина смерти Рахимова пока неизвестна.

Стахан Рахимов родом из Узбекистана. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. С будущей супругой Аллой Иошпе Рахимов познакомился в 1960 году. Через три года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 года пара хотела уехать в Израиль, так как Иошпе нужно было лечение, но из страны их не выпустили.

В 2002 году паре присвоили звания народных артистов России. В 2004 году в Москве состоялся концерт «Песня длиной в жизнь», посвященный 40-летию их творческого дуэта. Запись транслировали по телевидению.

Сегодня в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни умерла внучка известного художника Бориса Кустодиева петербургский искусствовед Татьяна Кустодиева. Она проработала в Эрмитаже 60 лет.