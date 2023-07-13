Знаменитости 13 июля 2023, 00:26 Умер народный артист России Анатолий Гладнев Официальная группа Воронежского Академического Театра драмы им. А. В. Кольцова в соцсети «ВКонтакте»

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Российский актер Анатолий Гладнев скончался 12 июля. Ему было 83 года. О кончине артиста сообщили в Воронежском академическом театре драмы, где он служил с 1964 года.

«Театр выражает соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича. Светлая память», — написали его коллеги.

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Гладнев родился в Воронеже, получил там образование, прожил и трудился всю жизнь в этом городе. В местном драмтеатре он прослужил почти 60 лет.

За эти годы актер сыграл более 100 ролей. Одни их самых ярких — Чарнота в «Беге» по Булгакову, Венгерович старший в спектакле по чеховской «Безотцовщине», Астров в «Дяде Ване», Фирс в постановке «Вишневый сад».

Снимался артист и в кино. Среди его работ — роли в фильмах «Дело Бобровых», «Самая счастлива», «Порохе».

За годы карьеры Гладнев получил множество наград. В том числе специальную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» от «Золотой Маски».

Попрощаться с артистом можно будет в пятницу, 14 июля, в 11:00 в Воронежском драмтеатре.