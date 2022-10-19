Умер музыкант Роберт Гордон. Ему было 75 лет | 360°

19 октября 2022, 14:08
Умер музыкант Роберт Гордон. Ему было 75 лет
На 76-м году жизни скончался музыкант Роберт Гордон, исполнявший композиции в стиле нео-рокабилли. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на источник.
Как рассказало РИА ФАН, Роберт Гордон долгое время пытался избавиться от агрессивной формы острого миелоидного лейкоза. О том, что именно послужило причиной смерти, журналисты не сообщают.
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Музыкальный жанр нео-рокабилли представляет из себя рок-н-ролл с элементами кантри и блюза.
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