Знаменитости 09 марта 2023, 02:11 Умер муж писательницы Дарьи Донцовой Муж писательницы Дарьи Донцовой Александр скончался после продолжительной болезни Официальный аккаунт Дарьи Донцовой / Telegram

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На 74-м году жизни скончался муж известного автора детективов Дарьи Донцовой Александр. Сообщение о его смерти опубликовала бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в Telegram-канале.

Она рассказала, что Александр Донцов долгое время болел.

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«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович <…>. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

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Павлиева также написала, что писательница какое-то время будет отсутствовать в социальных сетях.

Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, психология массового сознания, конфликта, социальных эмоций, а также психология безопасности личности и общества. Ученый много лет работал со студентами и аспирантами, выступая в качестве руководителя дипломных и диссертационных работ.

Донцов многократно выступал с лекциями в ведущих европейских университетах Франции, Испании, Германии, Венгрии, а также в разных странах СНГ.