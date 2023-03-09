09 марта 2023, 02:11
Умер муж писательницы Дарьи Донцовой
Муж писательницы Дарьи Донцовой Александр скончался после продолжительной болезни
На 74-м году жизни скончался муж известного автора детективов Дарьи Донцовой Александр. Сообщение о его смерти опубликовала бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева в Telegram-канале.
Она рассказала, что Александр Донцов долгое время болел.
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«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович <…>. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.
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Павлиева также написала, что писательница какое-то время будет отсутствовать в социальных сетях.
Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук, академиком РАН. Основной областью его научных интересов была психология малых групп и коллективов, психология массового сознания, конфликта, социальных эмоций, а также психология безопасности личности и общества. Ученый много лет работал со студентами и аспирантами, выступая в качестве руководителя дипломных и диссертационных работ.
Донцов многократно выступал с лекциями в ведущих европейских университетах Франции, Испании, Германии, Венгрии, а также в разных странах СНГ.
МГУ
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