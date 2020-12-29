Умер модельер Пьер Карден

Скончался французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

О смерти модельера сообщило агентство France Press со ссылкой на его семью. Телеканал BFM уточнил, что Карден умер утром в больнице в Нейи, на западе Парижа.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии в многодетной семье фермеров. Он был десятым ребенком. В подростковом возрасте вместе с родными переехал во Францию.

Свою карьеру он начал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 по 1950 год работал в ателье у Кристиана Диора, после чего открыл собственный дом моды. В 1960-е годы его футуристические проекты потрясли весь мир. Представительства его модного дома открыты более чем в 100 странах.

Кутюрье на протяжении жизни активно сотрудничал сначала с Советским Союзом, потом с Россией. Карден впервые приехал в СССР в 1963 году. В 1960-е он работал с советскими театрами и создавал костюмы для их постановок. В 2013 знаменитый модельер получил российский орден Дружбы за вклад в укрепление российско-французских связей, написало РИА «Новости».