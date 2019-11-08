Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Патрику-Луи Виттону было 68 лет. О причинах его смерти информации нет.

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«С глубокой грустью мы рассказываем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли касаются его семьи, в частности его сыновей Пьера-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также его внуков», — сказано в посте Louis Vuitton.

Праправнук основателя модного дома Louis Vuitton был дизайнером. А начинал он в далеком 1973 году обычным плотником. Со временем он стал изготавливать потрясающие сундуки. На сайте Louis Vuitton сказано, что Патрик-Луи всю жизнь занимался творчеством и совершенствовал свое мастерство.

«Патрик-Луи обладал авангардным и современным духом», — говорится в некрологе.