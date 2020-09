Умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт

Легендарный ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт, который был лидером группы Toots & the Maytals, умер в возрасте 77 лет. Он стоял у истоков музыкального стиля регги.

О смерти музыканта сообщило издание Variety со ссылкой на его семью.

С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль „Тутс“ Хибберт мирно ушел из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка семья Тутса Хибберта.

Это заявление родственники музыканта сделали 11 сентября. Они не сообщили причину смерти Хибберта, однако издание отметило, что 2 сентября он сдавал тест на коронавирус. Какие именно результаты анализов он получил, неизвестно.

Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в начале 1960-х годов. Позднее именно она стала одним из флагманов музыкального стиля регги. Есть версия, что именно их песня дала название новому на тот момент жанру. Речь идет о композиции Do the Reggae, которая вышла в 1968 году.

В 2005 году Toots & the Maytals получили премию «Грэмми» в номинации «Лучший регги-альбом». Эту награду взяли благодаря пластинке True Love. В 2012 году Тутс Хибберт получил на Ямайке Орденом за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки. Знаменитый музыкальный журнал Rolling Stone включил его в «список 100 величайших певцов всех времен».