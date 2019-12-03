Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси. Он исследовал династию Романовых

Мэсси скончался в своем доме в Ирвингтоне, в штате Нью-Йорк, США. Причиной смерти писателя предварительно назвали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.

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Писатель широко известен как исследователь истории дома российской династии Романовых. Этому он посвятил почти всю свою жизнь. Из-под его пера вышли такие произведения, как «Николай и Александра. Биография», «Екатерина Великая: Портрет женщины», «Петр Великий: Его жизнь и мир», «Романовы — финальная глава».

Книга про Николая II и его жену Александру «Николай и Александра» была экранизирована в Голливуде. Фильм заслужено получил два «Оскара». Позже по биографии Петра I был снят мини-сериал, который также был отмечен различными наградами, в том числе «Эмми».

В 1981 году Мэсси был награжден престижной Пулитцеровской премией. Жюри отметило его книгу о российском императоре Петре Первом.