Знаменитости 28 марта 2024, 11:09 Умер лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет Фото: Carsten Rehder/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

На 91-м году жизни скончался выдающийся психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Об этом сообщил Принстонский университет, в котором ученый работал до последних дней.

«Дэнни был гигантом в этой области, звездой Принстона, блестящим человеком, отличным коллегой и другом», — сказал профессор поведенческих наук и государственной политики Эльдар Шафир.

Реклама

Ученый был известен своими прорывными исследованиями в области человеческого восприятия, ошибок мышления и предвзятости, особенно благодаря своей нашумевшей работе «Мышление, быстрое и медленное», завоевавшей статус мирового бестселлера.

Канеман, ставший пионером в области поведенческой экономики, оказал глубокое влияние на данную дисциплину, что принесло ему Нобелевскую премию в 2002 году. Американо-израильский ученый поставил под сомнение прежние представления о рациональности в принятии человеком решений, указав, что многие из наших выборов основываются скорее на интуиции, чем на осмысленном анализе.