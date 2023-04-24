Знаменитости 24 апреля 2023, 11:58 Умер композитор Алексей Муравлев

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Алексей Муравлев умер. Мужчине было 98 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов России.

Композитор умер в Москве 22 апреля. На протяжении долгих лет он боролся с серьезным заболеванием. Алексей Муравлев не дожил до своего 99-летия порядка двух недель, написала газета «Культура».

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Музыкант родился в Тбилиси 2 мая 1924 года. В возрасте 18 лет он вступил в Союз композиторов, сообщили «Невские новости».

Музыку, которую он создал, можно услышать в таких картинах, как «Дом с мезонином», «Черная береза», «Волшебная лампа Алладина» и так далее.