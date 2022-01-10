Умер комик из озвучки сериала «Как я встретил вашу маму»

Ушел из жизни американский комик и актер Боб Сагет, приобретший широкую известность благодаря съемкам в ситкоме «Полный дом». Артист скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Тело Сагета нашли в номере гостиницы в Орландо, куда комик приехал с концертом. В отель вызвали правоохранителей. Они опознали в умершем комика.

Полицейские не выявили признаков насильственной смерти. Детективы также установили, что кончина комика не связана с наркотиками. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.

Сериал «Полный дом» выходил на американском ТВ с 1987 по 1995 год. Сагет сыграл в нем одну из главных ролей — спортивного комментатора Дэнни Таннера. Голос Сагета также хорошо знаком поклонникам сериала «Как я встретил вашу маму», в котором он озвучивал закадровый текст и главного героя Теда Мосби в сценах из будущего. Кроме того, Сагет был ведущим телешоу «Самое смешное видео Америки».

Свой последний твит Сагет написал менее суток назад, после шоу в Джексонвилле. Он похвалил публику и организаторов, а также анонсировал свои следующие выступления в рамках тура.

Ранее стало известно о смерти голливудского актера Сидни Пуатье. Он стал первым темнокожим, завоевавшим «Оскар».