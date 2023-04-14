Знаменитости 14 апреля 2023, 09:56 Умер кинокритик Юрий Богомолов Режиссер Богомолов сообщил о смерти своего отца, кинокритика Юрия Богомолова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советский и российский киновед, кинокритик и телеобозреватель скончался на 87-м году жизни утром в пятницу. Об этом сообщил ТАСС его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сказал он.

Реклама

Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. После окончания ВГИКа (сейчас это Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова), возглавлял отдел культуры в газете «Известия». Он был обозревателем в «Российской газете» и колумнистом в различных изданиях.

Богомолов также получил известность благодаря публикациям в сборниках «Кинопанорама», «Телесериал», в журнале «Советский экран» и других.

Кинокритик написал книги о киноискусстве в числе которых «Художественное время на ТВ» (1975), «Хроника пикирующего телевидения» (2005).