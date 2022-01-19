19 января 2022, 16:53
Умер известный театральный режиссер Евгений Арье
Российский и израильский театральный режиссер Евгений Арье умер. Его смерть наступила в Нью-Йорке. Мужчине было 75 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.
С ноября 2021 года Арье боролся с серьезным заболеванием. Он ушел из жизни во время операционного вмешательства.
Режиссер являлся учеником Георгия Товстоногова. В 1991 году он покинул страну и уехал в Израиль. Вместе с продюсером Вячеславом Мальцевым он создал там театр «Гешер» (Мосты). Роли в постановках исполняли в основном русские актеры.
Постановки Арье до сих пор представлены в Большом театре и в «Современнике».