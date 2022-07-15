Умер известный российский тренер Георгий Ярцев

Скончался знаменитый тренер Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

Ярцев — советский футболист (нападающий), советский и российский футбольный тренер, бывший тренер сборной России. Удостоился званий мастера спорта, заслуженного тренера России.

С конца 1980-х годов Георгий Ярцев выступал в ветеранских командах, в начале 1990-х стал главным тренером эстрадно-спортивного клуба «Звезды спорта», затем — тренером московского ФК «Спартак», позже — главным тренером. Именно под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Ярцев также тренировал столичный «Динамо», и команда стала финалистом Кубка России.

Затем Георгий Ярцев занял должность главного тренера в волгоградском ФК «Ротор». В 2001–2003 годах являлся президентом клуба «Спартак-ветераны». Главным тренером сборной России был с 2003-го по 2005 год. В 2003 году сборная вышла в финал чемпионата Европы, однако не преодолела групповой этап.

Позже Ярцев трудился в московском «Торпедо», а с 2013-го по 2014 год — в молдавском клубе «Милсами».

Также он был телекомментатором на канале «РТР», комментировал матчи чемпионата мира по футболу 2002 года. В 2016 году стал гендиректором клуба «Тамбов».