Умер известный модельер Арнгольдт

Скончался известный модельер из Санкт-Петербурга Александр Арнгольдт. Об этом сообщило издание «Новый проспект» со ссылкой на президента благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяну Михалкову.

По данным ИА «Невские новости», знакомые модельера заявили, что причиной его смерти стал коронавирус. «Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!!! Очень тяжело! Ты в нашей душе, Вечная память!» — написала Михалкова в соцсетях. Уточняется, что Арнгольдт регулярно участвовал в Russian Fashion Week.