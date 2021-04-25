Умер известный дизайнер из Yves Saint Laurent и Lanvin

Умер дизайнер Альбер Эльбаз, который сотрудничал с французскими домами моды Yves Saint Laurent и Lanvin. Об этом сообщил портал WWD.

Он скончался в Американской больнице в Париже. Причина смерти не раскрывается.

Информацию подтвердил глава компании Richemont Йохан Руперт — партнер по бренду Эльбаза AZ Factory. Покойный модельер был не только соратником, но и близким другом, отметил он. Дизайнер успел заслужить репутацию одной из самых ярких и почитаемых фигур в отрасли.

«Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность», — признался Руперт.

По его словам, Эльбаз обладал всеобъемлющим видением красоты, которое заставляло женщин чувствовать себя прекрасными, не теряя при этом чувства комфорта.

Альбер Эльбаз родился в 1961 году в семье евреев в Касабланке, Марокко. В 10 лет он перебрался в Израиль, где после службы в армии окончил Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Молодой человек работал с американским дизайнером Джеффри Бином. С 1996 года он занимал должность креативного директора Guy Laroche, а в 1998-м возглавил направление прет-а-порте дома Yves Saint Laurent. В 2001-м Эльбаз пришел в дом Lanvin, куда на пост креативного директора его пригласила Шоу-Лан Вонг.

В 2007 году Эльбаз получил звание кавалера ордена Почетного легиона. В 2015 году модельера уволили из Lanvin, но спустя время он основал AZ Factory. Одна из главных идей его личного бренда — красивая и технологичная одежда всех размеров. Дебютный показ прошел в январе 2021-го на неделе высокой моды в Париже. Дизайнер назвал его «фабрикой мечты»: в производстве одежды использованы высокие технологии.