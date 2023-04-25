Знаменитости 25 апреля 2023, 18:24 Умер известный американский актер и певец Гарри Белафонте Певец Гарри Белафонте умер в возрасте 96 лет в США Викимедиа

Читать 360tv в

Американский певец и актер Гарри Белафонте скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его пресс-секретаря Кен Саншайна.

Белафонте ушел из жизни в своем доме в Манхэттене. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Реклама

Гарольд Джордж Белафонте родился 1 марта 1927 года в семье иммигрантов из Вест-Индии. В 1950-х годах он попал в высший эшелон шоу-бизнеса, что стало для того времени историческим феноменом. Благодаря творчеству Белафонте началось массовое увлечение карибской музыкой среди жителей Нью-Йорка.

В 1954 году артисту досталась главная роль в музыкальном фильме «Кармен Джонс» и в картине «Остров под солнцем». В 1960-е годы он решил полостью посвятить себя только музыке.

Белафонте называли «королем музыки калипсо». Его альбом Calypso больше 30 недель удерживал первое место в Billboard 200. На пластинке записали только две песни — Banana Boat Song и Farewell to Jamaica. Певец является обладателем двух премий «Грэмми».